Joele Milan dopo l’eliminazione a Uomini e Donne si tatua un trono distrutto

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’ex tronistaè stato cacciato da, ma il ricordo per lui è stato doloroso fino alla messa in onda della puntata: “Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di