Investito da un'auto, rinvenuto ai bordi della strada un lupo morto di quasi 40 chili in via Aspio (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - A seguito di segnalazione da parte della Centrale Operativa, i militari della Stazione CC Forestale di Ancona, alle 9:43, si recava in via Aspio nei pressi del civico n. 51 dove hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) ANCONA - A seguito di segnalazione da parteCentrale Operativa, i militariStazione CC Forestale di Ancona, alle 9:43, si recava in vianei pressi del civico n. 51 dove hanno ...

Advertising

newsbiella : Biella, 30enne investito sulle strisce da un'auto - EmanueleArduino : @Uedrus @2Claudiano79 @vitalbaa 'Costo maggiore dei vantaggi'. Esattamente come per il Covid. Ma qui, non l'accetta… - Gazzettino : Incidente in galleria, operaio investito 'di rimbalzo' da un'auto: ricoverato in codice rosso - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, cane investito e ucciso: caccia all’auto pirata. C’è l’appello sui social - ami8a : RT @ilmessaggeroit: Roma, cane investito e ucciso: caccia all’auto pirata. C’è l’appello sui social -