Harry Styles debutta nella Marvel? Sarà Eros, il fratello di Thanos (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Marvel Cinematic Universe continua ad estendersi, annettendo al suo interno un'altra grande star internazionale. In occasione della premiere di Eternals, che ha segnato il debutto di Angelina Jolie nel multiverso, pare sia stata confermata la notizia. Harry Styles potrebbe infatti entrare a far parte del mondo Marvel. L'ex membro degli One Direction, che negli … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

