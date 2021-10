Future USA positivi spinti da trimestrali sopra le attese (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo un’apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), i Future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta odierna in positivo. L’attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle trimestrali, con risultati migliori del previsto che spingono gli acquisti sul mercato azionario. Tra le società più importanti che diffondo la trimestrale oggi c’è Johnson & Johnson, che ha migliorato la propria guidance 2021. Dopo la chiusura della Borsa si avranno anche i conti di Netflix. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,48% a 35.428 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,48% a 4.508 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,43% a 15.366 punti.Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di grandi spunti. Prima dell’apertura della Borsa il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo un’apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), iUSA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta odierna in positivo. L’attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle, con risultati migliori del previsto che spingono gli acquisti sul mercato azionario. Tra le società più importanti che diffondo la trimestrale oggi c’è Johnson & Johnson, che ha migliorato la propria guidance 2021. Dopo la chiusura della Borsa si avranno anche i conti di Netflix. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,48% a 35.428 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,48% a 4.508 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,43% a 15.366 punti.Sul fronte macroeconomico, la giornata è priva di grandi spunti. Prima dell’apertura della Borsa il ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Bitcoin: approvato primo ETF sui future negli USA, criptovaluta attorno ai 60.000 $ - MaraTrevisan1 : THEY = SOGGETTO cioe' LORO WON'T HAVE = abbreviazione WILL NOT HAVE , che si usa per tutti i soggetti quando si fo… - MaraTrevisan1 : Ti ricordi che per formulare il Future Perfect Tense nelle frasi normali/positive si usa WILL HAVE ( con tutti i s… - MaraTrevisan1 : Stanotte ti spiego come si usa il Future Perfect Tense per formulare domande nel negativo, e poi quando hai un po' di tempo te la studi. ?????? - pierbodo : Mentre è partita la competizione fra USA e CINA su chi produrrà su larga scala i computer quantistici non in Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi spinti da trimestrali sopra le attese Dopo un'apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta odierna in positivo . L'attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle trimestrali , con risultati migliori del ...

Borsa e inflazione, istruzioni per l'uso: oro, petrolio e Bitcoin In grande evidenza soprattutto i titoli tecnologici sia in Usa che in Europa. Ma non sono da ... infine, per il debutto al Nyse del primo Etf (fondo d'investimento a gestione passiva) sui future del ...

Future USA in ribasso in attesa dell'Opening Bell Teleborsa Future USA positivi spinti da trimestrali sopra le attese Dopo un'apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), i future USA indicano che il mercato ...

A Mosca il primo summit con talebani ma gli Usa danno forfait i moltiplicano le iniziative diplomatiche dei principali attori regionali direttamente coinvolti nel dossier afghano, impegnati nel mantenere i necessari contatti coi talebani - prima di tutto per mon ...

Dopo un'apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), iindicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta odierna in positivo . L'attenzione degli investitori rimane sulla stagione delle trimestrali , con risultati migliori del ...In grande evidenza soprattutto i titoli tecnologici sia inche in Europa. Ma non sono da ... infine, per il debutto al Nyse del primo Etf (fondo d'investimento a gestione passiva) suidel ...Dopo un'apertura di settimana contrastata (con il Dow Jones negativo e il Nasdaq in grande spolvero), i future USA indicano che il mercato ...i moltiplicano le iniziative diplomatiche dei principali attori regionali direttamente coinvolti nel dossier afghano, impegnati nel mantenere i necessari contatti coi talebani - prima di tutto per mon ...