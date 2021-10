Enzo Mari è un meme

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ho scoperto della morte ditramite un. Scrollando su Instagram ho visto la faccia del designer photoshoppata sullo schermo di un computer, sotto, alla scrivania, una ragazza con la testa piegata, devastata dal dolore. È tratto da un anime giapponese degli anni 90 Goldenboy. Vivo in un mondo in cui i lutti dei Vip li scopro dai. Chissà cosa direbbedi questo meccanismo a cui noi millennial siamo ormai assuefatti. È passato esattamente un anno, e, secondo il grande designer, ne mancano ancora trentanove prima che qualcuno possa davvero capire il suo lavoro. “Sigillate il mio archivio per quarant’anni”, pare abbia detto. C’è qualcosa di messianico nell’avere la certezza del non essere compresi in vita. Qui vediamo la prima esistenziale contraddizione ...