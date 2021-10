Con queste auto Conor McGregor non passa certo inosservato

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ledisono tutte abbastanza appariscenti e molto costose, ma del resto il lottatore irlandese non èfamoso per le sue tendenze all'understatement.è una leggenda dell'MMA, categoria in cui ha avuta una lunga carriera partita dal basso e piena di successi, che in meno di dieci anni lo ha fatto diventare The Notorious e uno degli atleti più ricchi dello sporto mondiale, con un patrimonio stimato in circa 200 milioni di dollari. E pensare che fino al 2013 percepiva un sostegno economico da parte del governo irlandese. La sua bravura è stata anche quella nel gestirsi fuori dal ring e la sua vita privata ha uno stile e un livello di spesa che in pochi si possono permettere: ottimo fiuto per gli affari, un’immagine internazionale e l’abitudine a far parlare di sé per eventi ...