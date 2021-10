Alto Calore | accolta eccezione di incompetenza | il giudizio si sposta a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi, 19 ottobre 2021, il Tribunale di Avellino – Sezione Fallimenti – ha accolto l’dimossa, ai sensi dell’art. 27 del Codice della Crisi di Impresa, dal legale diServizi S.p.A., il prof. Avv. Giuseppe Fauceglia. In ragione di tale decisione, ildi merito si sposterà presso il Tribunale diche, una volta risolta la questione della territorialità del procedimento, fisserà i termini di convocazione per la prima udienza. Il provvedimento del Tribunale di Avellino segna un primo importante passo nella strategia difensiva posta in essere dai legali, dai consulenti e dal management diServizi Spa per sostenere le ragioni della Società al fine di ...