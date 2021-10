Allegri | «Dybala quasi sicuramente a disposizione con l' Inter»

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Le condizioni di? Paulo sta lavorando bene, non ha ancora lavorato con la squadra ma dovrebbeessere acon l’”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con lo Zenit San Pietroburgo. “Da domenica in poi avrà la possibilità di mettere minutaggio e giocare le partite che ci porteranno alla sosta”, ha aggiunto.

? Quasi sicuramente sarà a disposizione per la partita con l'Inter'. Le recenti vittorie su Chelsea e Roma sembrano aver rilanciato la Juve ma per'non è una questione di svolta, ......del tecnico alla vigilia del match di ChampionsÈ già vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano. Il tecnico ritrova de Ligt, ma deve ancora fare a meno die Rabiot. ...Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Zenit-Juventus: "De Ligt recuperato, giocano anche Szczesny e Bonucci" ...TORINO I calcoli dopo. Ora la Juve deve cavalcare l’onda delle cinque vittorie consecutive per ipotecare il passaggio del turno in Champions già a San Pietroburgo, con de ...