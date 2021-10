Wanda-Icardi, davvero pace fatta? Lei manda frecciatine: “La mano mi piace di più... (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ennesima puntata della telenovela sulla presunta rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara: l'ultima storia di lei lascia dubbi Leggi su golssip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ennesima puntata della telenovela sulla presunta rottura tra MauroNara: l'ultima storia di lei lascia dubbi

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - faso__ : Indiscrezioni dicono che Mauro Icardi voglia portare Wanda Nara a C’è Posta per Te - mmmartuz : RT @afiresign_: China ha dovuto disattivare i commenti per le offese gravi e le domande indecenti mentre Wanda gioca a fare la moglie divor… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Icardi Wanda - Icardi, adesso lei si toglie l'anello: che succede? Si infittisce sempre di più la situazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, l'ultima storia di lei fa pensare alla separazione Sembra non essere ancora finita la situazione difficile per la famiglia Icardi. Oggi sul suo profilo Instagram Wanda Nara ...

'Come mi piace questa mano senza anello...' Il messaggio social di Wanda Il gossip andrà avanti ancora per un bel po', è praticamente scontato. Le puntate della storia relativa alla fine dell'unione tra Mauro Icardi e Wanda Nara (a causa del presunto flirt dell'attaccante del Psg con la modella Eugenia Suarez) stamattina si arricchiscono di un nuovo colpo a sorpresa, con Wanda che ha pubblicato una storia ...

Icardi posta una foto con Wanda su Instagram, interviene Neymar: “Ma seriamente?” Sport Fanpage Mauro Icardi smentisce le voci sulla rottura con Wanda Nara, ma lei pubblica una foto sospetta Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero essersi lasciati. Lui ha smentito le voci sul loro conto, ma una nuova immagine condivisa da lei lascia pensare alla fine del matrimonio. Il mistero nella storia f ...

Il broker Paolo Sforza consola Wanda Nara, dopo il litigio con Icardi Misteriosi messaggio condivisi su Instagram, eliminati e ripubblicati. Il broker casertano Paolo Sforza c'ha messo lo zampino. Nel momento di crisi, ...

