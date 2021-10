VIDEO Bari, biglietto… con sorpresa! In cassa i tifosi trovano i marcatori di ieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Biglietti a disposizione al "San Nicola" per assistere alla sfida Bari-Foggia, in programma mercoledì. E sorpresa questa mattina alla cassa, dove c'erano i tre calciatori andati in rete contro il Campobasso: Antenucci, Cheddira e Terranova Leggi su mediagol (Di lunedì 18 ottobre 2021) Biglietti a disposizione al "San Nicola" per assistere alla sfida-Foggia, in programma mercoledì. E sorpresa questa mattina alla, dove c'erano i tre calciatori andati in rete contro il Campobasso: Antenucci, Cheddira e Terranova

