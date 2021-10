Uccisa dall’ex | i giudici | “Un colpo alla milza provocò il decesso di Lucia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ipotesi accusatoria “…è pienamente corrispondente all’effettivo svolgimento dei fatti…”. Non ha dubbi la seconda sezione della Corte di Assise di Napoli. Fu quel violentoall’addome, un calcio oppure un pugno, sferrato all’altezza dellada Vincenzo Garzia durante la convivenza forzata a causa del lockdown, a innescare la catena di eventi che portaronomorteCaiazzaquale l’uomo si era legato verosimilmente solo per questioni di denaro. Unspacciato per una caduta dalle scale, sferrato tra il 4 e il 10 maggio 2020, che ha provocato, sostengono i consulenti medici, una lesione interna con sanguinamento, rimasta silente per giorni. Una ferita interna chefine ha costretto la donna, vittima di un uomo ...