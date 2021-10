Trieste, dopo lo sgombero del porto la folla dei no Green pass si riversa in centro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Trieste - E' finita con un ferito tra gli agenti e cinque manifestanti fermati al porto di Trieste, la cui posizione è al vaglio della Questura, la mattinata di tensione al varco 4, con l'intervento ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 18 ottobre 2021)- E' finita con un ferito tra gli agenti e cinque manifestanti fermati aldi, la cui posizione è al vaglio della Questura, la mattinata di tensione al varco 4, con l'intervento ...

Advertising

LaStampa : Porto di #Trieste, dopo gli idranti le cariche della polizia. Resistenza dei No Green Pass: “La gente come noi non… - Tg3web : Dopo una mattinata di tensione, è stato sgomberato il varco del porto di Trieste dove da giorni si concentrava la p… - CarloVerdelli : Dopo 6 milioni di morti. Cappellone con maglia nera a Bologna: “Liliana Segre deve sparire”. Dopo 131 mila morti. P… - Daniela676bis : RT @Luca__Pagani: E adesso le voglio vedere bene in faccia una per una le merde umane che si presenteranno a lavorare al porto di #Trieste… - Venere781 : RT @Luca__Pagani: E adesso le voglio vedere bene in faccia una per una le merde umane che si presenteranno a lavorare al porto di #Trieste… -