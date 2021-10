Schneider Electric e l’Università di Birmingham Dubai costruiscono un Data Center “green” ed efficiente, dal punto di vista energetico, nel nuovo campus (Di lunedì 18 ottobre 2021) • Il Data Center supporterà le attività di studio e ricerca per tutti gli studenti • La tecnologia basata su cloud della ottimizzerà l’utilizzo di energia, faciliterà la sicurezza informatica e permetterà la gestione remota per il team operativo dell’Università Stezzano (Bergamo), 18 ottobre 2021 – Studenti e professori del nuovo campus dell’Università di Birmingham Dubai beneficeranno di uno dei Data Center più avanzati degli Emirati Arabi Uniti, una struttura ad alte prestazioni e alta efficienza energetica che riflette gli obiettivi di sostenibilità dell’Università. Il Data Center, che permetterà un risparmio energetico fino al 15%, al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) • Ilsupporterà le attività di studio e ricerca per tutti gli studenti • La tecnologia basata su cloud della ottimizzerà l’utilizzo di energia, faciliterà la sicurezza informatica e permetterà la gestione remota per il team operativo delStezzano (Bergamo), 18 ottobre 2021 – Studenti e professori deldeldibeneficeranno di uno deipiù avanzati degli Emirati Arabi Uniti, una struttura ad alte prestazioni e alta efficienza energetica che riflette gli obiettivi di sostenibilità del. Il, che permetterà un risparmiofino al 15%, al ...

