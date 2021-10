(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il leader della Lega commenta i risultati del ballottaggio in una conferenza stampa in Calabria e sottolinea: chi ha governava le grandi città è stato ...

ItaliaViva : Nel 2019 abbiamo salvato il Paese dal rischio di un Governo sovranista Salvini-Meloni. Poi abbiamo mandato a casa C… - AlbSovrLib : Lettura del voto da parte di Salvini: 'Salvini: 'Abbiamo qualche sindaco in più ma dobbiamo essere più concreti' (.… - whoisgiorgias : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini e Meloni: 'Abbiamo perso nei ballottaggi perché tutti i patrioti della destra erano nei porti di Trieste,… - ladruncolozoppo : RT @salvinimi: Ultim'ora Salvini e Meloni: 'Abbiamo perso nei ballottaggi perché tutti i patrioti della destra erano nei porti di Trieste,… - Pinosuma1 : Salvini in conferenza stampa, rutta fragorosamente..Abbiamo 'quasi' vinto..?????? -

Il leader della Lega commenta i risultati del ballottaggio in una conferenza stampa in Calabria e sottolinea: chi ha governava le grandi città è stato ...incentrato tutta la campagna elettorale sul lavoro fatto e sulle opere cheriavviato e progettato. Invece la destra ha politicizzato lo scontro: Matteoha tentato l'ennesima ...Enrico Letta celebra la vittoria alle elezioni comunali dal Nazaremo, accolto da un lungo applauso dei dirigenti del Pd per la conferenza stampa sui ballottaggi: «Ho sempre ...Il leader del Pd fa i complimenti ai nuovi sindaci a Torino e Roma, ma anche per le vittorie a Varese e Latina ...