Salernitana | cambio di rotta | ora i giocatori dovranno dimostrare di più

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel calcio, purtroppo, si sa: quando i risultati non arrivano il primo a pagare è sempre l’allenatore, anche quando non è l’unico responsabile. È accaduto anche stavolta con lache ha scelto di esonerare mister Fabrizio Castori, a causa dei soli 4 punti nelle prime 8 giornate di campionato. La squadra al momento è tornata ultima in classifica, tegola in più che va a sommarsi alle tante problematiche che stanno accompagnando il club in questa stagione del ritorno in Serie A. Dopo questo esonero non ci saranno più alibi per nessuno, dall’amministratore unico Ugo Marchetti, che si è assunto la responsabilità di mandare via il tecnico della promozione, fino ai calciatori cheoradi essere all’altezza del loro compito; il nuovo mister Colantuono dovrà lavorare molto sulla mentalità: non è un caso infatti che ...