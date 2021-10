Quota 100, Rdc e cuneo fiscale: come sarà la Manovra di Draghi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riforma pensioni, taglio del cuneo fiscale, incentivi per le imprese e stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali le prime voci in agenda per la legge di Bilancio. Siamo nella fase delle riunioni tecniche fra i dicaseri coinvolti, per passare poi al confronto politico in vista del via libera del Consiglio dei ministri al documento programmatico di Bilancio, lo scheletro della legge di Bilancio, che a Bruxelles attendono dal 15 ottobre. Passato il voto Amministrativo, Draghi intende mettere un punto ai provvedimenti rimasti in sospeso, anche se ovviamente va trovata la quadra coi partiti della maggioranza. Dove le posizioni sono spesso distanti. La Lega vedrà svanire Quota 100 ma vorrebbe che lo stesso destino per il Reddito di cittdinanza, difeso a oltranza del M5s. Il Pd invece si concentra sul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) Riforma pensioni, taglio del, incentivi per le imprese e stanziamenti per i nuovi ammortizzatori sociali le prime voci in agenda per la legge di Bilancio. Siamo nella fase delle riunioni tecniche fra i dicaseri coinvolti, per passare poi al confronto politico in vista del via libera del Consiglio dei ministri al documento programmatico di Bilancio, lo scheletro della legge di Bilancio, che a Bruxelles attendono dal 15 ottobre. Passato il voto Amministrativo,intende mettere un punto ai provvedimenti rimasti in sospeso, anche se ovviamente va trovata la quadra coi partiti della maggioranza. Dove le posizioni sono spesso distanti. La Lega vedrà svanire100 ma vorrebbe che lo stesso destino per il Reddito di cittdinanza, difeso a oltranza del M5s. Il Pd invece si concentra sul ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni #ANSA - MediasetTgcom24 : I Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni #Greenpass - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - Giovann00341278 : RT @mariamacina: L’orientamento di Draghi non cambia. Lunedì, la legge di Bilancio sarà illustrata da Franco. Non più di due miliardi sulle… - TrendOnline : L'estate scorsa il Governo ha riformulato tutto il sistema pensionistico. Cosa succederà alle #Pensioni nel 2022? Q… -