Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso sbotta con Amedeo Goria | “Sei stato 50 volte ospite con Vera”

Advertising

albertamanzoni : @CasalinoManuela @barbaraluna25 Meraviglioso ! Buon pomeriggio a voi, Manuela e Barbara???? - MarcomelC : Ridate la domenica pomeriggio a Barbara D'Urso dalle 14:00 con la #domenicalive dei tempi d'oro. Rimettere… - eleonoraleorat1 : E poi manifestano.... Però vanno a procurarsi il geen ass falso! IDIOTI ?? - andrewsword2 : RT @di_reddito: Ciao bella barbara balanzoni, sempre ottimi tweet e davvero in forma, che ne dici di mettere da parte inutili polemiche e d… - Sara_Rossi_63 : @Katia69196633 @barbara_eboli buon pomeriggio gioia ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Barbara

'Siete fidanzati tu e Vera?' , ha chiestoad Amedo, presente in collegamento aCinque. 'Sono semi fidanzato', la replica seria del giornalista (sì, tutto serio, mica per ridere). ...5 si è parlato del pugno sferrato da Conor McGregor sulla faccia di Francesco Facchinetti. L'inviata del programma condotto dad'Urso si è recata a Roma, sotto l'hotel dove ...A “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso si torna a parlare del caso di Dora Lagreca, la ragazza morta precipitando dal quarto piano di un balcone di un appartamento di ...Nal talk pomeridiano di Canale 5, il giornalista sportivo finisce nel mirino della conduttrice e di tutti gli ospiti in studio ...