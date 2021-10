Nucleare | Borrell | ottimista su incontro con delegazione Iran

(Di lunedì 18 ottobre 2021) "Non abbiamo ancora la conferma ma sono piùoggi che ieri. Ci auguriamo che avremo l'preparatorio nei prossimi giorni". Lo sottolinea l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera ...

ANSA Nuova Europa

...Ue per la Politica Estera Josep, rispondendo - prima del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo - sul possibile incontro a Bruxelles con una delegazione iraniana sul dossier. . 18 ...Bruxelles, 18 ott 09:44 - Sulla ripresa dei negoziati sul Piano d'azione congiunto globale suliraniano (Jcpoa) c'è spazio per incontri preparatori nei prossimi..."Non abbiamo ancora la conferma ma sono più ottimista oggi che ieri. Ci auguriamo che avremo l'incontro preparatorio nei prossimi giorni". (ANSA) ...L'Alto rappresentante per gli Affari Esteri della Ue Josep Borrell ha annunciato che l'Iran vuole incontrare a Bruxelles i funzionari del blocco che coordinano le trattative indirette di Teheran con g ...