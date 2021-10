Nessun caso Lozano: oggi un ulteriore chiarimento con Spalletti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una super vittoria quella ottenuta ieri sera dal Napoli di mister Spalletti, condita da un super gol messo a segno verso la fine del secondo tempo da ‘Superman’ Osimhen. Un’ottima prova contro il buon Torino di Juric, sempre sul pezzo nel corso del match. Un’ottava vittoria su otto giornate disputate in Serie A ha condotto gli azzurri di nuovo al comando della classifica, adesso a quota 24 punti, con 19 reti segnate e soli 3 gol subiti. Il tecnico toscano, insieme ai suoi ragazzi, ha eguagliato il record di Maurizio Sarri della stagione 2017/2018: adesso l’obiettivo è superarlo. Solamente un gol segnato contro i granata, ma gli azzurri hanno dovuto fare i conti anche con un rigore sbagliato da capitan Insigne, un gol di Di Lorenzo annullato per fuorigioco e un palo colpito da Lozano. Ed è proprio sull’attaccante messicano che l’edizione giornaliera ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una super vittoria quella ottenuta ieri sera dal Napoli di mister, condita da un super gol messo a segno verso la fine del secondo tempo da ‘Superman’ Osimhen. Un’ottima prova contro il buon Torino di Juric, sempre sul pezzo nel corso del match. Un’ottava vittoria su otto giornate disputate in Serie A ha condotto gli azzurri di nuovo al comando della classifica, adesso a quota 24 punti, con 19 reti segnate e soli 3 gol subiti. Il tecnico toscano, insieme ai suoi ragazzi, ha eguagliato il record di Maurizio Sarri della stagione 2017/2018: adesso l’obiettivo è superarlo. Solamente un gol segnato contro i granata, ma gli azzurri hanno dovuto fare i conti anche con un rigore sbagliato da capitan Insigne, un gol di Di Lorenzo annullato per fuorigioco e un palo colpito da. Ed è proprio sull’attaccante messicano che l’edizione giornaliera ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, il caso degli impianti di aerazione: pochi fondi e nessun intervento. “La ventilazione è affidata ancora al… - rtl1025 : ?? 'I soggetti senza #greenpass dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio… - CCanadese : RT @CCanadese: La vertenza continua e le conseguenze sono gravi (per i pazienti) - dominimarco22 : @Daniscandella @valy_s Art 32: Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per dispo… - NonCieloDikono : @AleAntinelli Invece gli ululati razzisti dei romanisti contro Kean li hai sentiti? In questo caso nessun tweet? Nessuno sdegno? -