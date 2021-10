Leverkusen-Bayern 1-5 | gol e highlights

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un gol di tacco, quattro gol in sette minuti e un dominio che sembra sempre più ineluttabile. Il Bayer Monaco di Nagelsmann è sempre più una squadra offensivamente devastante e il Bayerpuò fare ben poco per arginarne lo strapotere.

Bella vittoria ampia del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen per 5-1. Ma per il tecnico Julian Nagelsmann, ormai immedesimatosi pienamente nel ruolo di mister dei campioni tedeschi, si poteva fare anche di più. Lo ...... 63' Woo - yeong Greuther Furth - Bochum 0 - 1 80' Losilla Borussia Moenchengladbach - Stoccarda 1 - 1 15' Mavropanos, 42' Hofmann Bayer Leverkusen - Bayern Monaco 1 - 5 3', 30' Lewandowski, 34' ...