(Di lunedì 18 ottobre 2021) Laè ancora. La prima clamorosa retromarcia del “torneo separatista”, con Juventus, Real e Barcellona unici reduci del progetto iniziale, è stata digerita. Ora potrebbe rinascere dalle sue stesse ceneri. In attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo si pronunci sulla questione pregiudiziale posta dal tribunale di Madrid riguardo alla posizione dominante dell’Uefa – scrive Calcio e Finanza – si lavoraper una versione alternativa, aggiustata. Il settimanale economico tedesco Wirtschaftswoche è entrato in possesso di un documento nel quale è descritta la nuova strategia. La nuovanon avrebbe membri permanenti, ma dovrebbe essere totalmente aperta, reintroducendo il criterio del merito sportivo la cui negazione aveva causato la sollevazione ...

xyz21271663 : RT @napolista: La #Superlega è viva e lotta sotto traccia: pronte due leghe “aperte” da 20 squadre Il settimanale tedesco Wirtschaftswoche… - napolista : La #Superlega è viva e lotta sotto traccia: pronte due leghe “aperte” da 20 squadre Il settimanale tedesco Wirtsch… - leodiby : @GoalItalia ma parlano ora cani e porci che vivono alle spalle dei ricchi queste società piccole che vogliono spel… - PiolismoS : @Antonio79950218 @CalcioFinanza Almeno la superlega dichiarò da dove sarebbero arrivati gli introiti in modo chiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega viva

IlNapolista

A dare un boost reputazionale è stata anche la presenza di una forte efanbase online " nella ... messa fortemente in discussione in seguito al fallimento del progettoe al mancato passo ...A dare un boost reputazionale è stata anche la presenza di una forte efanbase online " nella ... messa fortemente in discussione in seguito al fallimento del progettoe al mancato passo ...Trento, 10 ott. - (Adnkronos) - “Le analogie di questo gruppo con la generazione dei fenomeni degli anni '90 le vedo nell’etica del lavoro, nello spirito di comunanza. Ora sta a noi proseguire in ques ...3' di lettura 09/10/2021 - A partire da oggi pomeriggio, sabato 9 ottobre 2021, in occasione del match d’esordio in campionato contro Padova, al botteghino dell'Eurosuole Forum scatterà la vendita lib ...