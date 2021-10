Joele Milan si è fatto un tatuaggio dedicato a Uomini e Donne

(Di lunedì 18 ottobre 2021)è stato l’ultimo tronista cacciato dae – nonostante Maria De Filippi lo abbiacon estremo tatto – il ricordo per lui è stato doloroso fino alla messa in onda della puntata, come rivelato a FanPage. “Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mainiente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Tina e Gianni sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per ...

dopo Uomini e Donne continua a far discutere. L'ormai ex tronista decide di fare un gesto in 'onore' del periodo che ha vissuto sul trono, abbastanza breve. Per chi se lo fosse perso, il ...... "Non ho bisogno che paghi per me" Matteo Fioravanti verso la scelta a Uomini e donne Ultime esterne per Matteo Fioravanti prima della fatidica scelta? Dopo l'uscita di scena di, sul ...Ad Uomini e Donne occhi puntati su Angela ed Antonio nel dating show di Maria De Filippi: come finirà la loro avventura, le rivelazioni sui loro sentimenti.L'ex tronista Joele Milan torna a parlare del suo addio a Uomini e donne dopo essere stato mandato via dalla conduttrice ...