Green Pass e mascherine: ecco quando l'obbligo sarà tolto (Di lunedì 18 ottobre 2021) quando sarà tolto l'obbligo di Green Pass e mascherine? Dal 15 ottobre 2021 la certificazione verde è obbligatoria non solo per accedere ai locali chiusi (come bar, ristoranti e cinema), ma anche per entrare nei luoghi di lavoro: che siano pubblici o privati. Una disposizione che ha accelerato le richieste di prenotazioni per il vaccino, ma ha anche scatenato le proteste. La più iconica quella di sabato 9, sfociata nel deprecabile assalto alla CGIL. Ma il Passaporto verde potrebbe avere vita breve se i dati dei bollettini quotidiani continueranno a confermare l'attuale andamento della situazione epidemiologica in Italia.

