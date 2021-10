Ghirelli | «Governo accolga proposte Figc»

Leggi su footdata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Abbiamo bisogno che leelaborate davengano accolte dal, in particolare lavoreremo perché in fase di conversione del decreto fiscale possa essere recuperata la norma di sospensione e rateizzazione dei contributi fiscali e previdenziali. Anche la legge di Bilancio rappresenta un vettore da utilizzare, sono certo che il Sottosegretario Vezzali lavorerà in questa direzione per accogliere le nostre istanze”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco, aprendo il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito stamattina in video conferenza.