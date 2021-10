Falso “Made in Italy”, ingenti profitti “sventati” a Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un ingente quantitativo di minuteria metallica costituita da 435.000 dadi di ottone e bussole in acciaio recanti su ogni singolo prodotto la falsa indicazione “Made in Italy” impressa in maniera indelebile accanto alla denominazione della società importatrice, è stato scoperto e sequestrato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli 1 nel porto del capoluogo partenopeo. La merce, accessori per la rubinetteria, era in grado di trarre in inganno i consumatori. Se immessa sui mercati nazionali ed esteri avrebbe determinato profitti illeciti per oltre mezzo milione di euro. Il responsabile della società importatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un ingente quantitativo di minuteria metallica costituita da 435.000 dadi di ottone e bussole in acciaio recanti su ogni singolo prodotto la falsa indicazione “in” impressa in maniera indelebile accanto alla denominazione della società importatrice, è stato scoperto e sequestrato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di1 nel porto del capoluogo partenopeo. La merce, accessori per la rubinetteria, era in grado di trarre in inganno i consumatori. Se immessa sui mercati nazionali ed esteri avrebbe determinatoilleciti per oltre mezzo milione di euro. Il responsabile della società importatrice è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

