È morto Colin Powell (Di lunedì 18 ottobre 2021) Colin Powell è morto per complicazioni legate al Covid-19. Il primo segretario di stato Usa afroamericano aveva 84 anni. La morte è stata comunicata dalla sua famiglia via Facebook: «Era vaccinato. Vogliamo ringraziare il personale medico del Walter Reed National Medical Center per il loro trattamento premuroso. Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno straordinario e amorevole e un grande americano». Powell ha combatutto come soldato nella guerra del Vietnam ed è diventato il primo consigliere per la sicurezza nazionale nera durante la presidenza di Ronald Reagan. Sotto la presidenza di George H.W. Bush è stato i più giovane e primo presidente afroamericano dei capi di stato maggiore congiunti.

