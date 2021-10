Dati Audiweb | Affaritaliani it continua a salire Ad agosto crescita del 40% | Premiata la qualità

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Crollano tutti, dallo storico Corriere della Sera a Fanpage, dall'Ansa a Huffpost Italia, il mondo dell'informazione nel mese disubisce un duro contraccolpo, complice la bella stagione, le ferie e le partenze post pandemia. Via Solferino cala del 6,4%, il sito online napoletano addirittura tocca il -28,6%, l'agenzia di stampa romana il -4,6%, Huffpost il -19,3%. E in tale "grigiore", il primo quotidiano online,.it, dopo il boom di luglio, si riconferma un prodotto d'informazione dinamico, vivo, e in, portando a casa un incremento del 40%. Segui su.it

Nel mese di agosto 2021 , secondo i, hanno navigato da Computer e Mobile (Smartphone e/o Tablet) 43,7 milioni di individui dai 2 anni in su , l'1% in meno rispetto al mese di luglio: una lieve flessione stagionale che si ...Sono disponibili sul sitoil documento di scenario e la sintesi deidella total digital audience del mese di agosto 2021 . I nuoviDatabase, prodotti con il sistema di rilevazione2021 , sono stati già distribuiti alle Software House per essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite i tool di ...come riportano i dati Audiweb. La Total Digital Audience nel giorno medio ad agosto è rappresentata da 36,4 milioni di individui, il 61% della popolazione dai 2 anni in su, online in media per circa 2 ...In un mese di "letargo" per il mondo dell'informazione, il primo quotidiano online fa meglio di Corriere della Sera, Ansa, Fanpage e Huffpost Italia ...