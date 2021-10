Cracco | Battisti e Fusto | dal torrone ai biscotti | le idee dolci di tre grandi chef per il restauro del Duomo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un pasticcino è più dolce se è per una buona causa. E se accompagnato da un buon vino, lo è ancora di più. È quello che hanno pensato alla Veneranda Fabbrica dellanciando le nuove iniziative ...

leggo.it

I primi tre ambasciatori del gusto sono gli chef Cesare Battisti, Carlo Cracco e Gianluca Fusco, che hanno ideato un trittico d'autore all'insegna della dolcezza. Il Torrone del Ratanà firmato Cesare Battisti. Un pasticcino è più dolce se è per una buona causa. E se accompagnato da un buon vino, lo è ancora di più. È quello che hanno pensato alla Veneranda Fabbrica del Duomo lanciando le nuove iniziative. La Veneranda Fabbrica del Duomo e l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto collaborano per Il gusto del Duomo, con prodotti di Cracco, Battisti e Fusco per il restauro del Duomo.