Controlli su strada dei carabinieri | due denunce in costiera amalfitana

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Amalfi, guidati dal comandante Umberto D’Angelantonio, nel corso dell’ultimo weekend, hanno denunciato in stato di libertà due persone per reati legati aidella circolazionele che vengono svolti lungo le principali strade della Divina. Nella nottata di sabato gli uomini dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un ragazzo di Scafati, 30enne, in quanto, dopo essere stato fermato a Minori, mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo allo stesso con un tasso superiore ad un grammo/litro. Per lui oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria è scattato anche il ritiro della patente ed il fermo dell’autovettura in uso. Nella mattinata di ieri invece, la Stazione di Tramonti, al termine di un inseguimento ...