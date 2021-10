Colesterolo: come tenerlo sotto controllo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tenere sotto controllo il Colesterolo è di vitale importanza per evitare l’insorgenza di alcune patologie. Proprio per questo motivo vediamo insieme come poter prevenire l’aumento del “Colesterolo cattivo”. Il Colesterolo è in gran parte prodotto dal nostro organismo. Roberto Uliano, nutrizionista a Napoli spiega: “È una sostanza grassa e cerosa, insolubile nell’acqua ed è un componente essenziale delle membrane cellulari, di alcuni ormoni, della vitamina D, fondamentale per lo sviluppo e l’accrescimento perché regola l’assorbimento di calcio e fosfati, e di sali biliari necessari per la digestione dei grassi alimentari”. Viene sintetizzato dal fegato, ma una quota variabile, che dipende dal tipo di alimentazione, viene assorbita invece dai cibi. In condizioni normali il fegato ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tenereilè di vitale importanza per evitare l’insorgenza di alcune patologie. Proprio per questo motivo vediamo insiemepoter prevenire l’aumento del “cattivo”. Ilè in gran parte prodotto dal nostro organismo. Roberto Uliano, nutrizionista a Napoli spiega: “È una sostanza grassa e cerosa, insolubile nell’acqua ed è un componente essenziale delle membrane cellulari, di alcuni ormoni, della vitamina D, fondamentale per lo sviluppo e l’accrescimento perché regola l’assorbimento di calcio e fosfati, e di sali biliari necessari per la digestione dei grassi alimentari”. Viene sintetizzato dal fegato, ma una quota variabile, che dipende dal tipo di alimentazione, viene assorbita invece dai cibi. In condizioni normali il fegato ...

