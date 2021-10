Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino nei ballottaggi, testa a testa a Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il live blog de Linkiesta dedicato ai ballottaggi e alle elezioni per scegliere il sindaco di 63 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia: Roma, Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Vi aggiorneremo minuto per minuto sul conteggio dei voti. Le urne si sono chiuse alle 15. 15.20 – ballottaggio Trieste Instant poll Rai: Dipiazza e Russo pari 48-52%. 15.15 – Letta segue spoglio al NazarenoIl segretario del Pd, Enrico Letta, è nella sede nazionale del partito, al Nazareno a Roma, per seguire lo spoglio del voto ai ballottaggi. Al momento, oltre a Letta, al Nazareno ci sono il vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano e il coordinatore dei sindaci dem, Matteo Ricci. È atteso ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il live blog de Linkiesta dedicato aie alle elezioni per scegliere il sindaco di 63 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia:, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Coinvolti circa 5 milioni di elettori. Vi aggiorneremo minuto per minuto sul conteggio dei voti. Le urne si sono chiuse alle 15. 15.20 –Instant poll Rai: Dipiazza e Russo pari 48-52%. 15.15 – Letta segue spoglio al NazarenoIl segretario del Pd, Enrico Letta, è nella sede nazionale del partito, al Nazareno a, per seguire lo spoglio del voto ai. Al momento, oltre a Letta, al Nazareno ci sono il vicesegretario Pd Giuseppe Provenzano e il coordinatore dei sindaci dem, Matteo Ricci. È atteso ...

