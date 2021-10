Caserta, incidente tra cinque camion: due autisti in ospedale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terribile incidente sull’autostrada A1 tra Caserta Nord e Caianello. L’impatto è avvenuto tra cinque camion: due autisti in gravi condizioni. Terribile impatto sull’autostrada A1 (immagine di repertorio)Un violento incidente ha coinvolto questa mattina cinque autoarticolati sull’A1 Milano-Roma. L’impatto tra i camion si è verificato nel tratto di strada tra Caserta Nord e Caianello in direzione Roma. In seguito allo scontro sono due gli autisti rimasti gravemente feriti e subito trasportati in ospedale. Ovviamente dopo l’impatto tra i veicoli il traffico è andato in tilt, con una coda da 11km che si è formata proprio nel tratto di strada in questione. Con una nota ufficiale, ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 18 ottobre 2021) Terribilesull’autostrada A1 traNord e Caianello. L’impatto è avvenuto tra: duein gravi condizioni. Terribile impatto sull’autostrada A1 (immagine di repertorio)Un violentoha coinvolto questa mattinaautoarticolati sull’A1 Milano-Roma. L’impatto tra isi è verificato nel tratto di strada traNord e Caianello in direzione Roma. In seguito allo scontro sono due glirimasti gravemente feriti e subito trasportati in. Ovviamente dopo l’impatto tra i veicoli il traffico è andato in tilt, con una coda da 11km che si è formata proprio nel tratto di strada in questione. Con una nota ufficiale, ...

