C.destra in vantaggio a Trieste. Roma e Torino al c.sinistra (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le proiezioni confermano i dati degli Exit poll per Roma e Torino con il centrosinistra in vantaggio, mentre a Trieste il candidato e sindaco uscente del centrodestra Roberto Dipiazza è in vantaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Le proiezioni confermano i dati degli Exit poll percon il centroin, mentre ail candidato e sindaco uscente del centroRoberto Dipiazza è in...

AnnaritaNinni : Perche di Trieste non mi stupisco??? #ilfascismoèmerdaedèunreato C.destra in vantaggio a Trieste. Roma e Torino al… - fedemello : Ballottaggi: Roma e Torino al centrosinistra, a Trieste in vantaggio il centro destra. Anche Whatsapp ha tenuto. #ballottaggi - Maurizio_Accica : Come per Varese, la Patria di salvini, anche pe Latina, la patria dei fascisti, e delle fregole di durigon, dove Za… - Giaquarta : In otto Comuni su dieci è in vantaggio la sinistra. Preparate un autobotte di Maalox per Lady Fascio.… - EugenioCardi : RT @serenel14278447: A Varese e Latina sta vincendo il Centro-sinistra.Solo a Trieste è in vantaggio la destra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : destra vantaggio Destra demolita a Roma e Torino. Nelle grandi città il centrosinistra fa 5 - 0 In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali a Trieste Roberto Dipiazza (centrodestra) è in vantaggio di misura con il 51,2%, su Francesco ...

Risultati ballottaggio Savona, diretta elezioni 2021/ Affluenza finale al 46,0% Parte in vantaggio Marco Russo : il candidato di Partito Democratico - Articolo Uno, Patto per ... "Ho letto il retroscena di un centro destra diviso. Non è vero, è plurale, non è una caserma in cui si ...

