Ballottaggi, Salvini: "Il problema è l'astensionismo" (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Avremmo preferito vincere a Roma, piuttosto che perdere, ma i cittadini hanno sempre ragione quando scelgono, ma il dato su cui ragionare è il non voto, che in alcuni quartiere ha superato il 70%.". Così Matteo Salvini, in conferenza stampa a Catanzaro, commentando i dati dei Ballottaggi nella Capitale, a Torino e a Trieste. "La campagna elettorale a parlare dei fascisti che stanno solo sui libri di storia lascia i cittadini da un'altra parte" sottolinea. "Se uno viene eletto sindaco da una minoranza di una minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia". "Penso – dice Salvini riferendosi alle responsabilità che hanno portato all'astensione – ai politici e ai giornalisti, perché l'ultimo mesi di campagna elettorale lo passi parlando di abitudini sessuali e attacchi fascisti…". A Roma "Gualtieri ...

