Ambulanze non sanificate e appalti truccati: cooperativa sotto sequestro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano – Una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano) affidataria di appalti pubblici per il servizio Ambulanze in tutta Italia è stata posta sotto sequestro dalla Gdf di Pavia, nell’ambito di indagini per i reati di caporalato e appalti truccati per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Il provvedimento, spiega la Gdf, rappresenta la naturale prosecuzione di un’indagine che, gia? nel marzo scorso aveva portato all’arresto di 4 persone, tra le quali anche l’allora direttore generale di Asst Pavia, nonche? a perquisizioni e sequestri di apparati informatici in diverse aree geografiche del Paese (Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia), per i reati di turbativa d’asta e frode nelle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano – Unaoperante nel settore dei trasporti sanitari, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano) affidataria dipubblici per il servizioin tutta Italia è stata postadalla Gdf di Pavia, nell’ambito di indagini per i reati di caporalato eper un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Il provvedimento, spiega la Gdf, rappresenta la naturale prosecuzione di un’indagine che, gia? nel marzo scorso aveva portato all’arresto di 4 persone, tra le quali anche l’allora direttore generale di Asst Pavia, nonche? a perquisizioni e sequestri di apparati informatici in diverse aree geografiche del Paese (Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia), per i reati di turbativa d’asta e frode nelle ...

