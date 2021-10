27MILA MORTI DOPO I VACCINI NELL’UE Oltre un Milione di Reazioni avverse Gravi!

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Proprio ieri in qualità di direttore di Gospa News e autore di Database Italia, Veterans Today negli Usa e Reseau International in Francia, sono intervenuto al No Paura Day di Cremona per una manifestazione contro il Green Pass obbligatorio per i lavoratori ed ho messo in luce una delle criticità grandemente sottovalutate in questa campagna vaccinale massiva: … proviene da Database Italia.