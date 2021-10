Verissimo, Lino Banfi commosso: “Mia moglie Lucia mi ha chiesto di morire insieme”. Silvia Toffanin reagisce così (Di domenica 17 ottobre 2021) Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo durante la puntata di oggi 17 ottobre, Lino Banfi ha parlato della moglie Lucia Zagaria, malata di Alzheimer. “Come sta?”, ha chiesto la conduttrice. L’attore ha però preferito evitare la domanda e Toffanin non ha insistito, anzi ha posta un’altra: “Dimmi allora come si arriva a festeggiare 60 anni di matrimonio?”. “Dicono che si chiamano nozze di diamante…”, ha esordito lui. Ma poi, evidentemente scosso, ha aggiunto: “In questo periodo mi fa tutte queste domande: ‘Ma non è che con la pandemia moriamo noi che abbiamo superato gli 80 anni?’. Pochi giorni fa mi ha chiesto: ‘Non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ospite dinel salotto didurante la puntata di oggi 17 ottobre,ha parlato dellaZagaria, malata di Alzheimer. “Come sta?”, hala conduttrice. L’attore ha però preferito evitare la domanda enon ha insistito, anzi ha posta un’altra: “Dimmi allora come si arriva a festeggiare 60 anni di matrimonio?”. “Dicono che si chiamano nozze di diamante…”, ha esordito lui. Ma poi, evidentemente scosso, ha aggiunto: “In questo periodo mi fa tutte queste domande: ‘Ma non è che con la pandemia moriamo noi che abbiamo superato gli 80 anni?’. Pochi giorni fa mi ha: ‘Non possiamo trovare il sistema dinoi ...

