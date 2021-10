Tiago Pinto | «Abbiamo preso Mourinho per vincere tutte le partite Ci rende più forti»

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? #Roma, Tiago #Pinto carica la squadra ?? Le sue dichiarazioni prima della sfida con la #Juventus #LBDV… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Roma-Juventus, Tiago Pinto: “Partita importante come… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusRoma #SerieA ?? - cmdotcom : #Roma, #TiagoPinto: 'Juve? Mou preso per vincerle tutte. Sosta nazionali problema di cuore, Abraham..' #JuveRoma… - sportli26181512 : Tiago Pinto: 'Roma più forte con Mourinho. Nazionale? Troppe partite': Le parole del general manager giallorosso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiago Pinto

ROMA -, general manager della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Queste le sue parole a ...Il general manager della Romaha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus - Roma. Le sue parole:A DAZN L'anno scorso la Roma non incideva nei big match, avete scelto Mourinho per la sua ...LIVE Juventus-Roma, aggiornamenti in diretta sul big match dello Stadium valido per l'ottava giornata di Serie A con inizio alle ore 20:45.Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha parlato nel pre-partita della sfida tra i giallorossi e la Juventus ...