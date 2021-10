Napoli-Torino 1-0, Juric: “Abbiamo avuto più occasioni di loro, dispiace per la sconfitta” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Il Torino ha avuto più occasioni del Napoli, non è che Abbiamo resistito fino alla fine. Siamo stati seri, partita giusta con il rigore come unica ingenuità. Abbiamo sprecato i contropiedi, le occasioni nitide da gol. E’ stata una partita ottima, dispiace perché il gol è stato sfortunato con un rimpallo”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, al termine del match perso contro il Napoli per 1-0 al Maradona: “Tra Praet e Pjaca ci manca un po’ di qualità, ma la squadra cresce bene. Dobbiamo fare di più nel palleggio e finalizzare meglio, ora Abbiamo anche Belotti che è una bella soluzione per me, pian piano ho un’idea di quello che vuole essere il Toro. A Firenze con Belotti e ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “Ilhapiùdel, non è cheresistito fino alla fine. Siamo stati seri, partita giusta con il rigore come unica ingenuità.sprecato i contropiedi, lenitide da gol. E’ stata una partita ottima,perché il gol è stato sfortunato con un rimpallo”. Lo ha detto l’allenatore del, Ivan, al termine del match perso contro ilper 1-0 al Maradona: “Tra Praet e Pjaca ci manca un po’ di qualità, ma la squadra cresce bene. Dobbiamo fare di più nel palleggio e finalizzare meglio, oraanche Belotti che è una bella soluzione per me, pian piano ho un’idea di quello che vuole essere il Toro. A Firenze con Belotti e ...

