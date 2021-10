MILAN-HELLAS VERONA: Crudeli esplode di gioia / News (Di domenica 17 ottobre 2021) La reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, per MILAN-HELLAS VERONA, ottava giornata del campionato di Serie A nella video News, pubblicata sulla sua pagina Instagram ufficiale. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) La reazione di Tiziano, giornalista tifoso rossonero, per, ottava giornata del campionato di Serie A nella video, pubblicata sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Advertising

SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - andreawo3y : @RaiSport ma vi siete dimenticati del fallo da rigore a favore del Milan? Perché avete discusso solo su quello per l'Hellas? #90minuto - PianetaMilan : #VIDEO #MILANVERONA: @crudeliofficial esplode di gioia / #News - lelecoccia : RT @acmilan: Read all about the thrilling turnaround of #MilanVerona ?? - andrea66769767 : RT @SkySport: MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? aut. #Gunter… -