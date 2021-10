La crisi era iniziata qualche anno fa, poi con la pandemia i numeri dei bambini accolti in Italia sono crollati, i costi saliti e più di un Paese ha chiuso le frontiere. Qualcosa però si sta muovendo. Ce lo raccontano gli esperti in prima linea (Di domenica 17 ottobre 2021) Adozioni internazionali, Emanuela e Marco ce l’hanno fatta. Hanno dovuto aspettare, superare quarantene, burocrazie in affanno, voli annullati, incomprensioni. Ma avevano già visto in foto i loro figli, che li aspettavano in Colombia, e non vedevano l’ora di portarli a casa, nel Salento. Nel novembre del 2020, in piena seconda ondata Covid-19, ci sono riusciti. Oggi Tania, Joel e Yerli sono tre fratelli felici , amati da due genitori che non si sono mai arresi. Emanuela e Marco sono anche un caso quasi isolato: nel 2020, in Italia, si sono concluse solo 526 adozioni internazionali, a fronte di 969 nel 2019. Un confronto impietoso. Quest’anno, i numeri sono leggermente in ripresa: dal ... Leggi su iodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) Adozioni internazionali, Emanuela e Marco ce l’hfatta. Hdovuto aspettare, superare quarantene, burocrazie in aff, voli annullati, incomprensioni. Ma avevano già visto in foto i loro figli, che li aspettavano in Colombia, e non vedevano l’ora di portarli a casa, nel Salento. Nel novembre del 2020, in piena seconda ondata Covid-19, ciriusciti. Oggi Tania, Joel e Yerlitre fratelli felici , amati da due genitori che non simai arresi. Emanuela e Marcoanche un caso quasi isolato: nel 2020, in, siconcluse solo 526 adozioni internazionali, a fronte di 969 nel 2019. Un confronto impietoso. Quest’, ileggermente in ripresa: dal ...

Advertising

Ettore_Rosato : Oggi al posto di Conte abbiamo un premier capace e rispettato come #Draghi perché abbiamo dato fiato ad una crisi… - pietro_busacca : @babeari969 @TempiReali @elenabonetti @matteorenzi @isabellaco La situazione era: partito di governo, in seguito a… - carlobenetti : Il 31 marzo di quello stesso anno John Pierpont Morgan, l'uomo che agì da vera e propria banca centrale nella crisi… - toniodemaria : @ItalianPolitics @curious_corn Mio padre, operaio metalmeccanico, votava MSI e non scioperava mai. Il suo ragioname… - SANFR4NC1SCO : ho passato il sabato sera a cercare il caricatore che alla fine stava sotto il letto, con il cellulare morto, il co… -