Grand Prix Plumelec-Morbihan | successo in volata per Chiara Consonni

(Di domenica 17 ottobre 2021) La stagione disi impreziosisce di una nuova vittoria. Dopo aver conquistato tre titoli europei in pista, la 21enne di Brembate Sopra si è messa in luce anche su strada aggiudicandosi il. Reduce dal terzo posto nella Classique, la portacolori della Valcar-Travel & Service si è prontamente rifatta confermandosi al centro del progetto guidato da Valentino Villa. Lanciata nel migliore dei modi dalle compagne di squadra, la rappresentante del team di Bottanuco ha sfruttato le proprie doti da velocista regolando in uno sprint ridotto l’olandese Charlotte Kool (NXTG Racing) e l’emiliana Silvia Zanardi (Bepink). Il percorso di crescita compiuto dalle ragazze di Davide Arzeni è stato confermato anche da Eleonora Camilla ...