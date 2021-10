Ecco come battere il crollo delle nascite dovuto al Covid: la frustata di Formigoni (Di domenica 17 ottobre 2021) Torno a proporre un tema di cui La frustata si è già occupata altre volte, lo faccio perché lo ritengo molto grave, come nuovi studi testimoniano, ma la politica e l'opinione pubblica preferiscono girare la faccia altrove. Parlo del drammatico calo delle nascite che si sta registrando nel nostro paese da almeno 15 anni. È evidente che la pandemia ha ulteriormente aggravato il problema, ma l'Italia è il Paese che ha reagito peggio in Europa, anche rispetto a paesi meno ricchi di noi. Nell'anno nero del Covid, il 2020, abbiamo avuto secondo Istat una riduzione della natalità del 9,1%, e i primi mesi del 2021 registrano dati ancora peggiori, tutti in discesa. Tra maggio 2018 e maggio 2021 la popolazione italiana è diminuita di 1milione e 400mila persone. Paesi a noi paragonabili per livelli di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Torno a proporre un tema di cui Lasi è già occupata altre volte, lo faccio perché lo ritengo molto grave,nuovi studi testimoniano, ma la politica e l'opinione pubblica preferiscono girare la faccia altrove. Parlo del drammatico caloche si sta registrando nel nostro paese da almeno 15 anni. È evidente che la pandemia ha ulteriormente aggravato il problema, ma l'Italia è il Paese che ha reagito peggio in Europa, anche rispetto a paesi meno ricchi di noi. Nell'anno nero del, il 2020, abbiamo avuto secondo Istat una riduzione della natalità del 9,1%, e i primi mesi del 2021 registrano dati ancora peggiori, tutti in discesa. Tra maggio 2018 e maggio 2021 la popolazione italiana è diminuita di 1milione e 400mila persone. Paesi a noi paragonabili per livelli di ...

Advertising

NicolaPorro : ??'Mi rivolgo alla farmacia per un #tampone chiedendo se potevo fare un salivare dato un problema nella narice a seg… - AngeloCiocca : Dopo giorni di duri attacchi da #sinistra contro il #centrodestra ecco che, come spesso accade, proprio gli… - reggiadicaserta : #ReggiaExpress ?? Ecco come i viaggiatori sono stati accolti a bordo del treno storico! ?????? Buona visita al Comples… - remusxxlupin : @tedtonksgf stellina non piangere ecco a te tanti bacini muah muah muah e anche tante candeline per domani ????????????… - DoctorWho744 : @HuffPostItalia ammazza la stessa persona riproposta venti volte ecco come mai erano in 5milioni... -