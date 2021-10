Ballottaggio | affluenza in calo | sotto l' 11% Sono usciti i primi dati del Viminale

(Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi si torna a votare per i ballottaggi nelle città dove due settimane fa non è stato eletto il sindaco al primo turno, tra cui Roma, Latina, Torino e Trieste. I...

...dopo i numeri già molto bassi fatti registrare al primo turno. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. DOVE SI VOTA PER I BALLOTTAGGI Tra le sfide più attese al, ...... leader di quella di centrodestra, si giocano alla poltrona di nuovo sindaco. Sono 22. L'del 2016 era stata del 69,18 per cento. QUI SULMONA. Gli elettori sono 21.623, di cui ...il ballottaggio, vede sfidarsi alle urne la sindaca uscente Cecilia Francese ed Antonio Visconti. Si potrà votare fino alle 15 di domani. Intanto sono stati resi noti i dati relativi all’affluenza ...Affluenza al voto alle ore 12 per il turno di ballottaggio: come prevedibile si registra un calo dei votanti.