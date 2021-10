Trieste, Puzzer messo in minoranza fa marcia indietro: «Riprendiamo il presidio» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Vi chiedo scusa, riscriveremo il comunicato. Il presidio va avanti». Stefano Puzzer, il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), annuncia la marcia indietro parlando ai No Green pass radunati davanti al molo 4 del porto di Trieste. Le parole di Puzzer arrivano a due ore dal comunicato del Clpt che annunciava la sospensione del blocco. Dopo la notizia dello scioglimento del presidio si è tenuta un’assemblea molto tesa con esponenti del movimento No vax: Puzzer è stato duramente criticato, in particolare da Ugo Rossi, il candidato 3V che alle ultime elezioni Comunali ha superato il 4% dei consensi. Nel comunicato del Clpt si leggeva: «Questa prima battaglia l’abbiamo vinta. Abbiamo dimostrato la forza e la ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «Vi chiedo scusa, riscriveremo il comunicato. Ilva avanti». Stefano, il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di(Clpt), annuncia laparlando ai No Green pass radunati davanti al molo 4 del porto di. Le parole diarrivano a due ore dal comunicato del Clpt che annunciava la sospensione del blocco. Dopo la notizia dello scioglimento delsi è tenuta un’assemblea molto tesa con esponenti del movimento No vax:è stato duramente criticato, in particolare da Ugo Rossi, il candidato 3V che alle ultime elezioni Comunali ha superato il 4% dei consensi. Nel comunicato del Clpt si leggeva: «Questa prima battaglia l’abbiamo vinta. Abbiamo dimostrato la forza e la ...

Advertising

fanpage : L'ultimatum dai portuali di Trieste arriva forte e chiaro - Open_gol : Stefano Puzzer (Clpt): «Se però il 30 ottobre non otteniamo il ritiro del Green pass blocchiamo tutta l'Italia» - tradori : RT @PraesesMundi: Portuali di #Trieste, Stefano #Puzzer sul futuro della protesta no #greenpass 2/2 - tradori : RT @PraesesMundi: Portuali di #Trieste, Stefano #Puzzer sul futuro della protesta no #greenpass 1/2 - RosellaLara19 : RT @barbarab1974: Il porto di Trieste è già entrato nella storia . Stefano Puzzer e i suoi : Immensi -