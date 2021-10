Stankovic: “Ibrahimovic è un valore aggiunto per il Milan” (Di sabato 16 ottobre 2021) Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, nell'intervista rilasciata a TMW ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Dejan, tecnico della Stella Rossa, nell'intervista rilasciata a TMW ha parlato anche di Zlatan, attaccante del

Advertising

sportli26181512 : Stankovic: 'Ibra valore aggiunto per il Milan, sposta da solo gli equilibri': Dejan Stankovic, tecnico della Stella… - ClaudioR__ : @marco9894 julio cesar maicon materazzi cordoba maxwell zanetti cambiasso vieira stankovic ibrahimovic crespo told… - ParmeshSriv : RT @giaco_iaco: ??????A tu per tu con mister #Stankovic a Belgrado per @TuttoMercatoWeb: “Alla @crvenazvezdafk ogni anno vale doppio “#Ibrah… - InterClubIndia : RT @giaco_iaco: ??????A tu per tu con mister #Stankovic a Belgrado per @TuttoMercatoWeb: “Alla @crvenazvezdafk ogni anno vale doppio “#Ibrah… - Cucciolina96251 : RT @giaco_iaco: ??????A tu per tu con mister #Stankovic a Belgrado per @TuttoMercatoWeb: “Alla @crvenazvezdafk ogni anno vale doppio “#Ibrah… -