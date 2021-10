Squid Game | dopo il successo della serie già rumors sul videogame

Leggi su computermagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto il mondo sta impazzendo per, la nuovacoreana in onda su Netflix: qualcuno sta già pensando a farci un videogioco.Laracconta la storia di Gi-Hun, un uomo con un divorzio alle spalle che vive con sua madre sommerso da debiti che non sa come saldare, arrivando a ricorrere alle scommesse e agli strozzini. Un giorno incontra un misterioso sconosciuto che gli propone di partecipare a unadi giochi per bambini in una località misteriosa per vincere grosse somme di denaro. Gi-Hun accetta e si ritrova in un’immensa struttura posta su un’isola con centinaia di altre persone in condizioni simili alle sue. I giochi a cui saranno sottoposti di fanciullesco hanno soltanto l’apparenza, perché si dimostrano una ...