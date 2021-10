Reddito grillino, lite in Cdm. Draghi (per ora) lo rifinanzia (Di sabato 16 ottobre 2021) Governo spaccato, Giorgetti: "Coperture inaccettabili". Il premier stanzia 200 milioni, ma apre a riforme. Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 ottobre 2021) Governo spaccato, Giorgetti: "Coperture inaccettabili". Il premier stanzia 200 milioni, ma apre a riforme.

Advertising

Marco_chp1 : RT @ilgiornale: La rivelazione di Giorgetti sul reddito 5 Stelle: soldi presi ai pensionati. Scontro di fuoco in Cdm. Il reddito grillino d… - infoitinterno : Reddito grillino, lite in Cdm. Draghi (per ora) lo rifinanzia - GPeppe34N : RT @ilgiornale: La rivelazione di Giorgetti sul reddito 5 Stelle: soldi presi ai pensionati. Scontro di fuoco in Cdm. Il reddito grillino d… - maximchd : RT @ilgiornale: La rivelazione di Giorgetti sul reddito 5 Stelle: soldi presi ai pensionati. Scontro di fuoco in Cdm. Il reddito grillino d… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: La rivelazione di Giorgetti sul reddito 5 Stelle: soldi presi ai pensionati. Scontro di fuoco in Cdm. Il reddito grillino d… -