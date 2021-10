Meteo Roma del 16-10-2021 ore 19:15 (Di sabato 16 ottobre 2021) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con Cieli in prevalenza soleggiati in serata si rinnovano condizioni di bel tempo con senza di nuvolosità velature in transito da nord nella notte al centro al mattino qualche addensamento tra Marche Abruzzo stavi l’altro meconcelli soleggiati al pomeriggio ancora tempo asciutto cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità al sud Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge tra Calabria e Sicilia Maggiori schiarite sulla Sardegna al pomeriggio ancora in transito e piogge che insistono tra Calabria e Sicilia isolati piovaschi a sud della Sardegna in serata che si le piogge su Sicilia variabilità asciutta ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con Cieli in prevalenza soleggiati in serata si rinnovano condizioni di bel tempo con senza di nuvolosità velature in transito da nord nella notte al centro al mattino qualche addensamento tra Marche Abruzzo stavi l’altro meconcelli soleggiati al pomeriggio ancora tempo asciutto cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità al sud Al mattino nuvolosità irregolare con locali piogge tra Calabria e Sicilia Maggiori schiarite sulla Sardegna al pomeriggio ancora in transito e piogge che insistono tra Calabria e Sicilia isolati piovaschi a sud della Sardegna in serata che si le piogge su Sicilia variabilità asciutta ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 16-10-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Il meteo di Gualtieri annuncia per Roma «un vento fiducioso» | il manifesto - Laura79Rocks : ROMA: la famiglia di CINGHIALI fa COLAZIONE al BAR. Il VIDEO è subito VIRALE - lc71488535 : RT @ilmanifesto: Il meteo di Gualtieri annuncia per Roma «un vento fiducioso» | il manifesto - cuba98w : RT @ilmanifesto: Il meteo di Gualtieri annuncia per Roma «un vento fiducioso» | il manifesto -