Lazio-Inter 3-1: voti, highlights e tabellino, per Inzaghi ritorno amaro (Di sabato 16 ottobre 2021) Lazio-Inter 3-1: voti, highlights e tabellino. Per 60 minuti dominano i nerazzurri, ma Sarri la ribalta tra le polemiche Lazio-Inter 3-1: "22 anni coi nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone". Comincia così la serata del ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico per la prima volta come avversario della Lazio, un saluto subito ricambiato di cuore. L'articolo proviene da Inews.it.

23_Frog : Pre Lazio-Inter ????? #ForzaInter #Inter #LazioInter #Training - Inter : ?? | PAREGGIO 64’- Immobile segna su rigore per la Lazio #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - Zelgadis265 : RT @LapoDeCarlo1: Il rigore per la Lazio non appartiene al gioco del calcio. Un regolamento da burocrati #LazioInter #Inter - CampeonatoItal1 : Resultado Final Lazio 3-1 Inter ??Immobile ??Perisic ??Felipe Anderson ??Milinkovic Savic #LazioInter -